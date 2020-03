I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Bacoli, deceduto l’unico contagiato, aveva 60 anni



È morto l’uomo di 60 anni di Bacoli (Napoli) che era stato ricoverato al Loreto Mare per Covid19. Lo rende noto su Facebook il sindaco, Josi Gerardo della Ragione, che nell’esprimere il cordoglio per la perdita ha invitato i concittadini ha rispettare le misure che, sottolinea, pur rappresentando un grande sacrificio sono state emesse solo per tutelare la salute.

