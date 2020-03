I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, bando per 300 medici della task force: andranno in Lombardia e a Piacenza



È on line il bando con il governo cerca 300 medici volontari che vogliano entrare a far parte della task force coordinata dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, per intervenire nei territori più colpiti dall’emergenza coronavirus a partire da Lombardia e provincia di Piacenza. “Oggi facciamo un’operazione mai fatta prima, necessaria. È una chiamata alle armi della sanità”, ha dichiarato il ministro Francesco Boccia.

Continua a leggere



È on line il bando con il governo cerca 300 medici volontari che vogliano entrare a far parte della task force coordinata dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, per intervenire nei territori più colpiti dall’emergenza coronavirus a partire da Lombardia e provincia di Piacenza. “Oggi facciamo un’operazione mai fatta prima, necessaria. È una chiamata alle armi della sanità”, ha dichiarato il ministro Francesco Boccia.

Continua a leggere

Continua a leggere