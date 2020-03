I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Beppe Sala ci riprova in inglese: “Milan does not stop”. E ai turisti: “Vi aspettiamo”



Nuovo messaggio del sindaco di Milano Beppe Sala che in un video pubblicato sui propri canali social si è rivolti agli “amici internazionali” della sua città ringraziandoli del loro affetto e spiegando che quella del coronavirus non è solo un’emergenza del Nord Italia ma globale: “Le misure attuate dal nostro governo sono necessarie e coraggiosa – ha spiegato Sala – ma noi siamo pronti a tornare. Milan does not stop”.

