Coronavirus, Beppe Sala: “Crollo di Milano sarebbe disastro per il sistema sanitario”



“Il crollo di una città da un milione e 400mila abitanti immaginate cosa produrrebbe sul sistema sanitario. Sarebbe un disastro”. Lo dice il sindaco di Milano Beppe Sala nel punto social con i cittadini per gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Il primo cittadino milanese ha poi ribadito che per lui “è profondamente sbagliato che i supermercati chiudano la domenica”, offrendo tre azioni che il Comune di Milano metterà in campo da lunedì 23 marzo.

