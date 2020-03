I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Bergamo e Brescia le più colpite in Lombardia: medici in arrivo dalla Russia



Le province di Bergamo e Brescia continuano ad essere le più colpite dal coronavirus in Lombardia, rispettivamente con 6.728 e 6.298 casi. A Bergamo, per aiutare gli ospedali in grande difficoltà, si sta ultimando una struttura da campo realizzata dagli alpini: sarà gestita dai medici di Emergency con la collaborazione di 30 medici provenienti dalla Russia.

