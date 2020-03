I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, bollettino Spallanzani 13 marzo: 99 positivi ricoverati, 15 in terapia intensiva



Sono 99 i casi positivi al coronavirus ricoverati allo Spallanzani. Secondo quanto riportato dal bollettino dell’ospedale del 13 marzo, le persone ricoverate in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 15. Tutti i nosocomi stanno lavorando per aumentare i posti letto al fine di far fronte al picco, che potrebbe arrivare tra una settimana.

