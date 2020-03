I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Borrelli: “Misure efficaci? Bisogna aspettare ancora una settimana”



Per Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, “è presto per dare un giudizio sulle misure attuate per l’emergenza Coronavirus e prendere decisioni. Dovremo aspettare ancora qualche giorno o una settimana”: Brusaferro (Iss): “Dobbiamo lasciare che i provvedimenti abbiano effetto, non è che si possono cambiare ogni giorno”.

