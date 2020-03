I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Borrelli: “Presto aziende saranno in grado di produrre mascherine per tutti”



“Ci sono molte aziende che hanno dato disponibilità a produrre mascherine per personale non sanitario e credo che con l’entrata in vigore del decreto avremo presto aziende in grado di produrre mascherine per la popolazione”, ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa di oggi.

