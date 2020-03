I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Borrelli: “Senza misure ci saremmo ritrovati in una situazione insostenibile”



Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha rivendicato l’efficienza delle misure contro il coronavirus adottate dal governo, sottolineando che se non fossero state approvate lo scorso 10 marzo, oggi avremmo ben altri numeri nel bollettino quotidiano: “Alcuni ospedali che sono già in situazioni critiche, sarebbero in condizioni drammatiche. Per quanto mi riguarda saremmo sicuramente in una situazione insostenibile”.

Continua a leggere



Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha rivendicato l’efficienza delle misure contro il coronavirus adottate dal governo, sottolineando che se non fossero state approvate lo scorso 10 marzo, oggi avremmo ben altri numeri nel bollettino quotidiano: “Alcuni ospedali che sono già in situazioni critiche, sarebbero in condizioni drammatiche. Per quanto mi riguarda saremmo sicuramente in una situazione insostenibile”.

Continua a leggere

Continua a leggere