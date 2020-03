I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Boscotrecase: due contagiati, chiuso il Pronto Soccorso



Due persone positive al coronavirus, chiuso il pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, nel Napoletano. I due erano ricoverati già da ieri nella struttura ospedaliera. Uno dei due sarebbe in gravi condizioni ed in corso di trasferimento presso l’ospedale Cotugno, mentre l’altro risulterebbe in discrete condizioni di salute.

