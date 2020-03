I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Burioni: “I dati sui contagi che ci leggono alle 18 non hanno molto senso”



La curva dei contagi da Coronavirus secondo il professor Roberto Burioni “non esiste perché i dati che ci leggono ogni giorno alle 18 non hanno molto senso”. Lo ha scritto il virologo su Twitter, aggiungendo che “una delle cose che dovremmo fare è per l’appunto metterci in condizioni di avere dei dati affidabili”.

