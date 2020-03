I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Burioni: “Le prossime due settimane saranno decisive. Cittadini, state a casa”



“Le prossime due settimane saranno decisive”, dice l’esperto virologo Roberto Burioni dopo aver fatto “a Zingaretti cari auguri di guarire presto e bene”. Burioni, in prima linea nella divulgazione scientifica sui virus, e in particolare sul Coronavirus, ricorda “quanto questa infezione sia difficile da contenere” e quanto ogni singolo cittadino debba comportarsi come gli viene detto di fare.

Continua a leggere



“Le prossime due settimane saranno decisive”, dice l’esperto virologo Roberto Burioni dopo aver fatto “a Zingaretti cari auguri di guarire presto e bene”. Burioni, in prima linea nella divulgazione scientifica sui virus, e in particolare sul Coronavirus, ricorda “quanto questa infezione sia difficile da contenere” e quanto ogni singolo cittadino debba comportarsi come gli viene detto di fare.

Continua a leggere

Continua a leggere