Coronavirus, Burioni: “Misura del Governo sacrosanta, ognuno di noi fa la differenza”



Per il virologo Roberto Burioni la serrata del Paese contro il coronavirus è “una misura sacrosanta”. In una intervista l’esperto ha commentato l’ultimo decreto in vigore in tutta Italia e spiegato che questo è il momento di fare sacrifici nella speranza di sconfiggere il virus. “Un tiranno ha sconvolto la nostra vita, si chiama coronavirus”, ha scritto anche in un tweet.

