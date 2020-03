I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, ancora viaggi in treno dal Nord a Napoli. Respinto chi ha la febbre



Nonostante i divieti del Governo anche oggi c’è chi è partito in treno dal Nord per il Sud Italia. Verifiche della temperatura nelle stazioni con i termoscanner e scene di pianto a Milano di chi è stato respinto perché non ha passato i controlli. A Napoli Centrale verifiche su tutti gli arrivi da parte di Polfer e medici di medicina generale.

