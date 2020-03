I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, c’è il primo morto: è un 46enne con patologie pregresse



Primo morto in Campania a causa del Coronavirus: si tratta di un uomo di 46 anni deceduto all’ospedale di Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta. L’uomo, come si apprende, aveva patologie pregresse, quali il diabete, ma anche crisi epilettiche che gli causavano crisi respiratorie e che richiedevano frequenti cure in ospedale.

