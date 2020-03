I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, chiuse tutte le discoteche fino al 15 marzo



Non solo la limitazione degli accessi nelle isole del Golfo di Napoli: il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura di tutte le discoteche sul territorio regionale fino al 15 di marzo. Il presidente ha emanato proprio questa sera una apposita ordinanza, così come per le isole.

Continua a leggere



Non solo la limitazione degli accessi nelle isole del Golfo di Napoli: il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura di tutte le discoteche sul territorio regionale fino al 15 di marzo. Il presidente ha emanato proprio questa sera una apposita ordinanza, così come per le isole.

Continua a leggere

Continua a leggere