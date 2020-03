I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, la Regione sospende rate delle ingiunzioni e controlli su tasse



La Regione Campania ha sospeso i controlli e gli accertamenti su tasse e tributi e ha sospeso il versamento delle rate relative alle ingiunzioni in scadenza a fine marzo, aprile e maggio 2020. Il provvedimento, deciso per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, riguarda i contribuenti che risiedono in Campania o che hanno la sede legale o operativa nella regione.

