Coronavirus Campania, morto funzionario Eav: era stato intubato stamattina



Il funzionario Eav lavorava all’ufficio acquisti ed era stato intubato stamattina, ma non ce l’ha fatta. Il presidente Eav Umberto De Gregorio: “Un altro grande dolore per la nostra comunità. Aveva più o meno la mia età. Non ce l’ha fatta! Un lavoratore serio, silenzioso, perbene. Una tristezza infinita”.

