Coronavirus Campania, oggi 15 morti, si va verso i 100 decessi in regione



Oggi, 27 marzo, sono stati registrati in Campania altri 15 decessi di pazienti positivi al coronavirus: il numero complessivo sale a 98 in regione. Secondo i dati della Protezione Civile (aggiornati alle 17 di oggi) le persone attualmente positive sono 1.292, a cui si aggiungono i decessi e i guariti (64), per un totale di 1.454 persone. Di queste, 456 sono ricoverate e 113 in Terapia Intensiva.

