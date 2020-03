I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, Protezione Civile replica a De Luca: arrivate 71mila mascherine e 2mila tute



Oggi in Campania sono arrivate complessivamente 71.560 mascherine e 2.100 tute protettive per l’emergenza coronavirus. Sono state inviate dopo la denuncia del governatore Vincenzo De Luca, che aveva affermato che il Governo non aveva inviato in Campania nulla di quanto richiesto; a quelle parole la Protezione Civile aveva replicato sostenendo di avere invece inviato dispositivi e 15 ventilatori.

Continua a leggere



Oggi in Campania sono arrivate complessivamente 71.560 mascherine e 2.100 tute protettive per l’emergenza coronavirus. Sono state inviate dopo la denuncia del governatore Vincenzo De Luca, che aveva affermato che il Governo non aveva inviato in Campania nulla di quanto richiesto; a quelle parole la Protezione Civile aveva replicato sostenendo di avere invece inviato dispositivi e 15 ventilatori.

Continua a leggere

Continua a leggere