I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania: tutti i divieti prorogati fino al 14 aprile



Coronavirus: Campania; divieti prorogati fino al 14 aprile ossia dopo Pasqua e Pasquetta. Nuova ordinanza di De Luca, spostamenti ammessi solo per necessità: non solo, il governatore campano ha prorogato anche il divieto di spostarsi dal comune nel quale ci si trova, così come deliberato dal governo lo scorso 22 marzo.

Continua a leggere



Coronavirus: Campania; divieti prorogati fino al 14 aprile ossia dopo Pasqua e Pasquetta. Nuova ordinanza di De Luca, spostamenti ammessi solo per necessità: non solo, il governatore campano ha prorogato anche il divieto di spostarsi dal comune nel quale ci si trova, così come deliberato dal governo lo scorso 22 marzo.

Continua a leggere

Continua a leggere