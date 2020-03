I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: campionato Serie A a rischio sospensione dopo la chiusura di Lombardia e altre regioni



Con il prossimo Decreto, le misure saranno ancora più restrittive: non si potrà entrare e uscire in Lombardia e in altre provincie in Emilia Romagna, Veneto e Piemonte se non per motivi di lavoro o di famiglia “gravi e indifferibili”. Tutti i campionati sportivi sono a serio rischio sospensione.

Continua a leggere



Con il prossimo Decreto, le misure saranno ancora più restrittive: non si potrà entrare e uscire in Lombardia e in altre provincie in Emilia Romagna, Veneto e Piemonte se non per motivi di lavoro o di famiglia “gravi e indifferibili”. Tutti i campionati sportivi sono a serio rischio sospensione.

Continua a leggere

Continua a leggere