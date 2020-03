I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, cantiere Ponte Morandi, primo caso positivo: 50 operai in quarantena



C’è un primo caso positivo tra gli operai del cantiere del nuovo ponte Morandi in costruzione a Genova: per questo oggi è stato deciso di mettere in quarantena cinquanta dipendenti della ditta Fagioli, una delle principali aziende al lavoro sul viadotto. I lavori ora rischiano un forte rallentamento.

