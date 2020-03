I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, caos a scuola: lite tra presidi e pediatri sul rientro senza certificato medico



Il Governo ha emanato provvedimento per cui “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico” e vale anche per le Regioni che da anni hanno abolito i certificati medici.

Continua a leggere



Il Governo ha emanato provvedimento per cui “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico” e vale anche per le Regioni che da anni hanno abolito i certificati medici.

Continua a leggere

Continua a leggere