I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Capello: “Sosta difficile da gestire, c’è il rischio che i giocatori ingrassino”



L’ex allenatore, oggi opinionista televisivo, ha parlato dei problemi del calcio in questo drammatico momento che il paese sta vivendo: “Quello che è certo è che non si può giocare con quello che sta succedendo. Non sarà semplice riprendere. Io ho iniziato a giocare a calcio alla fine degli anni Cinquanta, dopo la seconda guerra mondiale, e non ho mai vissuto nulla del genere”.

Continua a leggere



L’ex allenatore, oggi opinionista televisivo, ha parlato dei problemi del calcio in questo drammatico momento che il paese sta vivendo: “Quello che è certo è che non si può giocare con quello che sta succedendo. Non sarà semplice riprendere. Io ho iniziato a giocare a calcio alla fine degli anni Cinquanta, dopo la seconda guerra mondiale, e non ho mai vissuto nulla del genere”.

Continua a leggere

Continua a leggere