I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, che cosa prevede la nuova ordinanza della Protezione Civile



La Protezione civile ha annunciato una nuova ordinanza che tende a uniformare il comportamento delle varie Regioni con un unico provvedimento. Angelo Borrelli ha spiegato che il provvedimento ricalca il Dpcm e non vieta gli spostamenti per motivi di lavoro e salute sul territorio nazionale. Inoltre sottolinea che le misure approvate con il Dpcm valgono per le persone fisiche, e non per le merci.

Continua a leggere



La Protezione civile ha annunciato una nuova ordinanza che tende a uniformare il comportamento delle varie Regioni con un unico provvedimento. Angelo Borrelli ha spiegato che il provvedimento ricalca il Dpcm e non vieta gli spostamenti per motivi di lavoro e salute sul territorio nazionale. Inoltre sottolinea che le misure approvate con il Dpcm valgono per le persone fisiche, e non per le merci.

Continua a leggere

Continua a leggere