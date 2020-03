I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: chi è Domenico Arcuri, il commissario delegato per l’emergenza scelto da Conte



Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, sarà nominato dal governo commissario delegato per l’emergenza coronavirus. “Avrà pieni poteri di deroga e lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva”, ha spiegato il premier Giuseppe Conte. Classe 1963, calabrese, Arcuri ha frequentato la scuola militare della Nunziatella di Napoli e si è laureato alla Luiss a Roma. Da numero uno di Invitalia ha seguito la reindustrializzazione di Termini Imerese e la bonifica dell’area di Bagnoli.

