Coronavirus, Chiellini: “Il nostro è un mondo dorato, ora stiamo capendo che siamo tutti uguali”



Giorgio Chiellini ha lanciato un appello all’unità in questi difficili giorni dell’emergenza Coronavirus: “Il nostro mondo è dorato e a volte ti fa perdere il contatto con la realtà. Questo periodo ti fa capire però che siamo tutti i uguali. Questa è una sfida da vincere tutti insieme, non esiste la fede per una squadra o l’altra”

