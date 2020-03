I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, chiude l’aeroporto di Milano Linate, aperto solo il Terminal 2 di Malpensa



L’aeroporto di Milano Linate chiude almeno fino al 25 marzo. Lo ha comunicato Sea, la società che gestisce gli scali di Linate e Malpensa, dopo il decreto emanato oggi dal Ministero dei Trasporti “per razionalizzare il servizio di trasporto aereo in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e per contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus”. Resta operativo, per i voli civili e cargo, solo il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa.

