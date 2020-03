I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, “chiudere attività non essenziali in Lombardia”: appello di Confcooperative e Legacoop



I presidenti della Confcooperative e della Legacoop della Lombardia, Massimo Minelli e Attilio Dadda, hanno scritto al governatore lombardo Attilio Fontana per chiedere “la chiusura delle attività non essenziali e l’attivazione delle zone rosse nei terrori a rischio” per via dell’epidemia di Coronavirus. Il governatore ha però chiarito: tutte le decisioni in merito “possono essere prese solo a livello governativo”.

