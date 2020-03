I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, cimiteri di Napoli sospendono esumazioni. Caos per pagare le luci votive



Per il nuovo decreto Coronavirus sospese alcune operazioni cimiteriali come le esumazioni e le estumulazioni. Proseguono con particolari misure preventive le altre. Uffici affollati per il pagamento dei bollettini dell’illuminazione votiva in scadenza. Anselmi (Cisl Fp): “Serve una proroga”. Polemiche per l’obitorio giudiziario dove ci sono le celle per malattie infettive. Canfora (Fialps): “Migliorare condizioni”.

