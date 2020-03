I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Cina blocca i voli dall’estero: Arnautovic e Paulinho restano fuori



La Cina ha deciso di imporre un nuovo blocco dei voli provenienti dall’estero, per cercare di evitare un’ulteriore diffusione del Coronavirus. Tanti i calciatori che non hanno potuto fare ritorno in terra orientale, e sono rimasti dunque bloccati. Tra questi ci sono l’ex Inter Arnautovic e l’ex Barcellona Paulinho. Sono riusciti ad arrivare sul suolo cinese undici minuti prima dell’inizio dello stop invece i due brasiliani Hulk e Oscar.

