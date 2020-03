I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, cinquantenne di Vo’ Euganeo “fugge” dalla quarantena, va a sciare e si rompe il femore



Un uomo di Vo’ Euganeo, uno dei comuni “focolaio” dell’epidemia di coronavirus, ha lasciato la città veneta per andare a sciare in Trentino dove però, in seguito a un incidente sulla neve, si è fratturato il femore.Il suo allontanamento dalla quarantena è stato segnalato ai carabinieri che dovranno ora chiarire se siano state violate del direttive del Presidente del Consiglio.

