Coronavirus, Claudio Marchisio: “Se esci senza motivo sei un pirla”



L’ex centrocampista della Juventus ha ancora una volta utilizzato il suo profilo Instagram per sensibilizzare gli italiani e riprendere tutti coloro che non stanno rispettando l’input ministeriale per combattere il Coronavirus: “A te che oggi sei uscito senza un valido motivo, bravo sei un pirla”.

