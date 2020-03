I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, commercialisti e avvocati: “Governo ci dica cosa dobbiamo fare”



Le attività professionali rimangono aperte. Queste le indicazioni che emergono dalle ultime bozze del Dpcm con cui il governo si appresta a bloccare tutte i settori economici “non essenziali” per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. I contorni della norma però. non sono ancora chiari. E così, dagli avvocati ai commercialisti, molte organizzazioni di categoria in queste ore scrivono a Conte per avere chiarimenti.

