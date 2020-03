I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Commisso: “Alla Fiorentina abbiamo 8-10 infetti, 3 in ospedale”



Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato della situazione contagiati da Coronavirus all’interno del club: “Abbiamo tre membri del personale in ospedale e altri che sono contaminati e restano a casa, per un totale di 8-10 casi positivi. Sanno che sono al loro fianco e se dipendesse da me, sarei già a Firenze per sostenerli, ma sfortunatamente non mi è permesso viaggiare”

Continua a leggere



Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato della situazione contagiati da Coronavirus all’interno del club: “Abbiamo tre membri del personale in ospedale e altri che sono contaminati e restano a casa, per un totale di 8-10 casi positivi. Sanno che sono al loro fianco e se dipendesse da me, sarei già a Firenze per sostenerli, ma sfortunatamente non mi è permesso viaggiare”

Continua a leggere

Continua a leggere