Coronavirus, comunità etiope di Milano dona spesa a Croce rossa: “Salvati e accolti, ora ricambiamo”



“La Croce Rossa ci ha salvato dal mare, Milano ha accolto noi e i nostri figli. Per questo motivo oggi abbiamo voluto dare un segno concreto della nostra solidarietà”. La comunità etiope di Milano ha donato viveri e alimenti alla Croce rossa per contribuire alla lotta al coronavirus. Un gesto pensato per ricambiare l’accoglienza ricevuta. I volontari hanno ringraziato spiegando che si tratta di beni di prima necessità “indispensabili che porteremo a famiglie e persone in difficoltà”.

