Coronavirus, contagiato un vigile urbano di Roma. Allarme tra i colleghi



È allarme tra i vigili urbani del XI Gruppo della polizia locale di Roma Capitale, dopo che un collega è risultato positivo ai test per la ricerca del CoVid-19. I sindacati hanno diffidato Raggi e Di Maggio per i ritadi nella comunicazione, per la mancata sanificazione di uffici e auto e per la carenza di dispositivi di sicurezza.

