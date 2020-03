I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Conte ai leader Ue: “Nessun Paese indenne da questo tsunami economico-sociale”



“A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica whatever ii takes”, ha detto Giuseppe Conte, oggi riunito in videoconferenza con gli altri leader Ue. E ha avvertito: “Nessun Paese membro che potrà rimanere indenne da questo tsunami economico-sociale”.

Continua a leggere



“A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica whatever ii takes”, ha detto Giuseppe Conte, oggi riunito in videoconferenza con gli altri leader Ue. E ha avvertito: “Nessun Paese membro che potrà rimanere indenne da questo tsunami economico-sociale”.

Continua a leggere

Continua a leggere