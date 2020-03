I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Conte chiama a raccolta intera nazione: “Italia non si arrende, insieme ce la faremo”



Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invia un messaggio a tutta la nazione, chiamando a raccolta i cittadini e chiedendo responsabilità nella vita quotidiana per provare a evitare che aumentino i casi di contagio da Coronavirus. “Siamo un Paese forte, un Paese che non si arrende. È nel nostro Dna. La sfida del Coronavirus è una sfida che non ha colore politico e va vinta chiamando a raccolta tutti”, afferma.

