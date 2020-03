I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Conte: “Questo è un nemico comune, se l’Ue non è coesa non sarà competitiva nel mondo”



Il premier Conte in un’intervista alla televisione tedesca Ard, trasmessa questa sera ha lanciato un messaggio ai cittadini tedeschi, parlando dello strumento dei Coronabond: “Vorrei ricordare che questo meccanismo, le obbligazioni in euro, non significa che i cittadini tedeschi dovranno pagare anche solo un euro di debito italiano. Significa solo che agiremo insieme per ottenere migliori condizioni economiche, di cui tutti beneficiano”.

Continua a leggere



Il premier Conte in un’intervista alla televisione tedesca Ard, trasmessa questa sera ha lanciato un messaggio ai cittadini tedeschi, parlando dello strumento dei Coronabond: “Vorrei ricordare che questo meccanismo, le obbligazioni in euro, non significa che i cittadini tedeschi dovranno pagare anche solo un euro di debito italiano. Significa solo che agiremo insieme per ottenere migliori condizioni economiche, di cui tutti beneficiano”.

Continua a leggere

Continua a leggere