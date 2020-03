I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Conte: “Rinvio elezioni regionali? Non esiste per ora questo scenario”



Il presidente del Consiglio Conte, in un’intrevista a ‘la Repubblica’, ha detto che al momento non è sul tavolo l’ipotesi di un rinvio delle elezioni regionali, che si svolgeranno in 6 regioni a fine maggio. “Al momento non sussiste uno scenario di questo tipo”, ha detto. Il premier si è sottoposto nei giorni scorso al tampone per il coronavirus, ed è risultato negativo.

Continua a leggere



Il presidente del Consiglio Conte, in un’intrevista a ‘la Repubblica’, ha detto che al momento non è sul tavolo l’ipotesi di un rinvio delle elezioni regionali, che si svolgeranno in 6 regioni a fine maggio. “Al momento non sussiste uno scenario di questo tipo”, ha detto. Il premier si è sottoposto nei giorni scorso al tampone per il coronavirus, ed è risultato negativo.

Continua a leggere

Continua a leggere