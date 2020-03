I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Conte: “Serve sforzo di tutti, sono i giorni più duri ed è in gioco tenuta del Paese”



Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non nasconde la difficoltà del momento, tanto da definire quelli che stiamo vivendo come i giorni “più difficili”, in cui i numeri dell’emergenza Coronavirus continueranno a crescere. Per questo chiede uno sforzo a tutti i cittadini, sottolineando che è in gioco “la tenuta sociale ed economica del Paese”.

Continua a leggere



Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non nasconde la difficoltà del momento, tanto da definire quelli che stiamo vivendo come i giorni “più difficili”, in cui i numeri dell’emergenza Coronavirus continueranno a crescere. Per questo chiede uno sforzo a tutti i cittadini, sottolineando che è in gioco “la tenuta sociale ed economica del Paese”.

Continua a leggere

Continua a leggere