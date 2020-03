I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Conte su rivolte nelle carceri: “Inaccettabile, valuteremo tutti mezzi per contenerle”



Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato questa sera in conferenza stampa che non saranno accettate altre rivolte nelle carceri. Dopo quanto successo a Modena, Roma, Pavia, Palermo e altre città d’Italia, ha spiegato che saranno valutati “tutti i mezzi necessari per contenere questi episodi inaccettabili”.

