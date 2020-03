I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, continua l’esodo dal Nord, Emiliano: “Basta, così portate nuovi contagi al Sud”



Continua l’esodo di persone che lascia il Nord Italia in direzione delle regioni del Sud come denunciato anche dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano: “Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano migliaia di possibilità di contagio in più”, scrive il governatore pugliese su Facebook in merito ai treni che ieri sono partiti da Milano in direzione Lecce con centinaia di persone a bordo.

Continua a leggere



Continua l’esodo di persone che lascia il Nord Italia in direzione delle regioni del Sud come denunciato anche dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano: “Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano migliaia di possibilità di contagio in più”, scrive il governatore pugliese su Facebook in merito ai treni che ieri sono partiti da Milano in direzione Lecce con centinaia di persone a bordo.

Continua a leggere

Continua a leggere