Coronavirus, Coop chiude 1100 negozi per due domeniche: “Facciamo riposare i lavoratori”



Coop ha comunicato la chiusura degli oltre 1.100 punti vendita la domenica, a partire dalla prossima domenica 22 marzo, e per le prossime 2 settimane, rivalutando al termine delle 2 settimane la situazione: “La misura è ovviamente eccezionale e limitata”, ed è stata pensata sia per limitare gli spostamenti delle famiglie, sia per permettere ai dipendenti di riposarsi.

