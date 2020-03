I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Coppa Davis e Sei Nazioni di Rugby a porte chiuse per l’Italia



Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui si ufficializza la chiusura degli eventi sportivi al pubblico fino al 3 aprile, si disputeranno a porte chiuse Italia-Corea del Sud in programma a Cagliari, e l’intrigante confronto Italia-Inghilterra valido per il Sei Nazioni di rugby.

