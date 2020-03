I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, cosa prevede nuovo decreto del governo: tutte le restrizioni e i divieti applicabili



Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che introduce nuove misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: Palazzo Chigi chiarisce, attraverso una nota, quali sono le restrizioni che potranno essere applicate da qui al 31 luglio e chi potrà attuarle. Previsto anche un inasprimento delle multe per chi non rispetta i divieti.

