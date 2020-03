I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Cremona, donna di 85 anni muore per strada dopo una tac toracica: sospetto contagio



Una donna di 85enne è morta per strada nei giorni scorsi a Cremona dopo essersi recata in una casa di cura per sottoporsi a una tac toracica. La donna, infatti, accusava da qualche giorno di dolori al petto e aveva più volte ripetuto di non sentirsi bene. I risultati dell’esame hanno evidenziato una situazione polmonare che potrebbe essere riconducibile al contagio da Coronavirus.

