Coronavirus Cremona: è morto Edoardo, volontario della Croce Rossa in servizio da oltre 30 anni



Edoardo Mazzieri, volontario della Croce Rossa di Cremona da oltre trent’anni, è morto a causa del Coronavirus. La sua è una delle diverse perdite registrate tra i soccorritori lombardi che lottano, come medici e infermieri, in prima linea l’epidemia. A darne comunicazione è il Comitato della Croce Rossa Italia di Cremona con un lungo post su Facebook in cui i colleghi e gli amici gli hanno dedicato un ultimo saluto: “Perdiamo un grande uomo”, hanno scritto.

